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Kemal Özdeş: "Fenerbahçe'yi 3 kişiyle tedirgin etmek güzeldi"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldıkları periyotta 3 oyuncuyla sarı-lacivertlileri tedirgin etmelerinin kendiler için güzel olduğunu ifade etti.

08.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:55Kemal Özdeş:
Teknik Direktörü Kemal Özdeş, karşısında 10 kişi kaldıkları periyotta 3 oyuncuyla sarı-lacivertlileri tedirgin etmelerinin kendiler için güzel olduğunu ifade etti.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdeş, kırmızı karttan dolayı 10 kişi kalmalarının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ederek, "3-2 kaybeden tarafız. Maçın garip halleri vardı. Başında böyle bir statta 1-0 geriye düşmek, sonra oyunu oturtmak ve ortak olmak ardından Fenerbahçe'yi tedirgin etmek 1-0'dan sonraki iyi durumdu. Beraberliği yakaladık. İkinci penaltının gol olması bizim için problemdi. Oyuncunun gereksiz itirazı bizi 10 kişi bıraktı. Maça çıkmadan önce oyuncularıma bu maçı 11 kişi tamamlamalarını söyledim. İkinci yarıya doğru savunma yapmalıydık. 10 kişi oynamamıza rağmen 3 adamla tedirgin etmek bizim için güzeldi. Kalan dakikalarda Fenerbahçe 10 kişi kaldı ama yorgunluğa çare bulamamak bizi mağlubiyete itti" şeklinde konuştu.
(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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