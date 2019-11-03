- Kemal Özdeş: "Hem 2 puan kaybettik hem de 1 puan kazandık"Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: "İç sahada daha iyi olmalıyız"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Oyunun ilk bölümde istediklerini yapan bir Kasımpaşa vardı. Golü bulduktan sonra ikinci golü bulacak fırsatlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik. İç sahada daha iyi olmalıyız" dedi. Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda iç sahada yaşadıkları puan kayıplarına dikkat çeken Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "İç sahada oynadığımız 5. maç. Bu maçlarda 10 puan kaybettik. Bu da bize ligdeki sıralamamızda problem yaratıyor. Oyunun ilk bölümde istediklerini yapan bir Kasımpaşa vardı. Rakip kaleye kenarlardan gidebilen ve pozisyonlar üretebilen bir takımdık. Golü bulduktan sonra ikinci golü bulacak fırsatlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Ofansif gücü olan Malatyaspor karşısında riskli bir skordu devre için. İkinci yarıda da güçlü oynamamız gerek. Rakibimizin risk alacağını düşündük, öyle de oldu. İkinci yarı ikinci golü bulacakken yan hakemin ofsayt dediği VAR'ın gol dediği bir pozisyon yaşadık. Oyun 1-1 oldu. Bunun şokunu atlatamadan ikinci golü yedik. Sonra biz risk almak zorunda kaldık. Baskı kurmaya başladık, ön tarafı dörtledik. Daha sonra kırmızı karttan sonda da daha baskılı oyun oldu. Pozisyon da ürettik. Son dakikalarda beraberliği yakaladık. Uzatmalarda sakin kalabilsek öne geçebilirdik. Hem 2 puan kaybettik hem de 1 puan kazandık. Lig devam ediyor. Bu oyunları güçlü şekilde sürdürmeye devam etmeliyiz. İç sahada daha iyi oynamalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA