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Kemal Özdeş ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş takımının başında ilk çalışmaya çıktı.

24.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:00Kemal Özdeş ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş takımının başında ilk çalışmaya çıktı.
Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası'da Sivasspor ile sahasında oynadığı maçın ardından ara vermeden ligin 19. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetimden yapılan antrenmana yeni transfer Remi Wolter da katıldı. Fransız futbolcunun antrenmanda arkadaşlarıyla çabuk kaynaştığı gözlendi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla sona erdi.
Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
(Mehmet Türel/İHA)

Yeni Malatyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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