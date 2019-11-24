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Kemal Özdeş: "Oyuna iyi başladık ama sürdüremedik"

Gençlerbirliği'ne sahasında 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, maçın ardından yaptığı açıklamada oyuna iyi başladıklarını ancak aynı tempoyu sürdüremediklerini ifade etti.

24.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:13Kemal Özdeş:
Gençlerbirliği'ne sahasında 2-1 mağlup olan 'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, maçın ardından yaptığı açıklamada oyuna iyi başladıklarını ancak aynı tempoyu sürdüremediklerini ifade etti.

Taraftarı önünde 1-0 önde götürdüğü maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Özdeş, "Bu sezon en fazla sayısal eksiğimizin olduğu maçtı. 4 sakat, 2 cezalı vardı. Ama bu durum da bizim için şanstı. Burada 4. sezonum, her zaman oyun planına sadık kalan bir oyun tarifi yapıyordum ve bunun bir fırsat olduğunu düşündüm. Oyuna iyi başladık, doğru yer tuttuk. Sonrasında kopuk oynamaya başladık. İkinci yarıda da daha doğru oynayarak, daha doğru yerleşerek golü de bulduk. Ama bu dakikadan sonra aynı oyunu sürdürmek önemli ve değerliydi. Oyun 1-0 devam ederken gol şansımız vardı. İkinci golü bulmamız gerekiyordu ve dakikalar ilerledikçe daha fazla savunma yaptık ve Gençlerbirliği hamlelerini yapınca, daha da yorulduk. Çok fazla pozisyon vermesek de, ikinci golü bulamazsanız, korner ve penaltıdan yediğiniz gollerle maçı kaybediyorsunuz. İkinci golden sonra toparlanabilsek, tekrar baskı oluşturabilirdik. Lig devam ediyor, oyuncularımız düzeldiğinde bunları aşacak güçteyiz. Önümüzde Sivas maçı var ve burada, bu kaybı telafi etmek istiyoruz. Gençlerbirliği'ni kutluyorum, oyuncularımı da korner pozisyonuna kadar olan süreye kadar kutluyorum" diye konuştu.

İlk golün ardından penaltı itirazlarının olduğu pozisyonu seyretmediğini söyleyen Özdeş, "Dördüncü hakem bana penaltı olmadığını söyledi. Penaltı pozisyonunu izledim ve bu pozisyonda verilmeyen penaltılar olduğunu da gördüm. Bu standart oturmadı. Tabii ki bu yaşanan kaybı buna bağlamıyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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