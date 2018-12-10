10 Aralık 2018, 20:23
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Kemal Özdeş Resmen Göztepe'de!

Kemal Özdeş Resmen Göztepe

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini resmen açıkladı. İzmir ekibi anlaşmanın 2.5 yıllık olduğunu duyurdu.

Dün Bayram Bektaş'la yollarını ayırdığını açıklayan Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktörlük konusunda Kemal Özdeş'le anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
İzmir ekibi açıklamasında Özdeş'le yapılan anlaşmanın 2.5 yıllık olduğunu duyurdu.
İşte Göztepe'nin yaptığı açıklama;
Yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanan Teknik Direktör Kemal Özdeş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık.
Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş bu akşam gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak.' denildi. 
Özdeş'in son 2.5 yılı Kasımpaşa'da 
Kariyerinin son 2.5 yılını Kasımpaşa'da geçiren ve burada gösterdiği başarılı performansla alkış toplayan Kemal Özdeş; Konyaspor, Manisaspor, Balıkesirspor, Karşıyaka ve Elazığspor gibi takımlarda da görev yaptı.
Bayram Bektaş

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