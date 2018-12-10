Kemal Özdeş Resmen Göztepe'de!

Dün Bayram Bektaş
'la yollarını ayırdığını açıklayan Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktörlük konusunda Kemal Özdeş'le anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
İzmir
ekibi açıklamasında Özdeş'le yapılan anlaşmanın 2.5 yıllık olduğunu duyurdu.
İşte Göztepe'nin yaptığı açıklama;
Yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanan Teknik Direktör Kemal Özdeş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık.
Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş bu akşam gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak.' denildi.
Bayram Bektaş
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:23