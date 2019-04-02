Kemal Sevinç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR KARESİ belediye başkan adayı olan Kemal Sevinç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR KARESİ ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Kemal Sevinç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR KARESİ adayı Kemal Sevinç kimdir? BTP BALIKESİR KARESİ adayı Kemal Sevinç yüzde kaç oy aldı?

Kemal Sevinç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR KARESİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Kemal Sevinç KARESİ ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. KARESİ ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Kemal Sevinç adlı BTP adayı toplamda 268 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR KARESİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.