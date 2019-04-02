Kemal Sümbül Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi ORDU büyükşehir belediye başkan adayı Kemal Sümbül oldu. Vatan Partisi adayı Kemal Sümbül, ORDU büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ORDU büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi ORDU büyükşehir belediye başkan adayı Kemal Sümbül ile ilgili seçim sonuçları ve ORDU büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi ORDU büyükşehir belediye başkan adayı Kemal Sümbül oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ORDU büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ORDU aday yarışı ve ORDU seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ORDU Seçim Bilgileri

ORDU büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.174 olduğu belirlendi.

ORDU büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.174 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ORDU büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,56 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ORDU büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 581.656 olduğu belirlendi.

ORDU büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 497.683 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi ORDU Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Sümbül Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi ORDU büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Kemal Sümbül, ORDU yarışında % 0,22 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Kemal Sümbül toplamda 1.037 adet oy sayısına ulaştı.

Kemal Sümbül Kimdir?

Kemal Sümbül, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Vatan Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Vatan Partisi ORDU büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.