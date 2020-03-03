'Kemal Sunal'ın amcasıyım' yalanıyla çektiği filmde rol verdiği esnafı borçlandırdı

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, kendisini Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın amcası Halit Sunal olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi, çektiği 'Cennet Kuşları' adlı filmde rol verdiği esnafı 'sponsor' yalanıyla borçlandırıp, sırra kadem bastı. Babasının adı dolandırıcı tarafından kullanılan Ali Sunal, DHA'ya bu isimde akrabaları olmadığını söyledi.

Düzce 'nin Çilimli ilçesinde yaşana dolandırıcılık olayı şöyle gelişti; Geçen yıl Kasım ayında ilçeye gelen kimliği belirsiz kişi, kendisini Kemal Sunal'ın amcası Halit Sunal olarak tanıtıp, beraberinde bulunan ve yapımcı olduğunu söylediği Bilal T. ile 'Cennet Kuşları' adlı filmi çekmeye başladı. Filmde cami imamı, muhtar ve aralarında bir fındık tüccarının da bulunduğu esnafa da rol verdi. Rol alanları da 'sponsor' adı altında fatura kesip, 2 ile 4 bin TL arasında borçlandırdı.

FİLMDE OYNADI, BORÇLANDI

Filmde rol aldıktan sonra fatura kesilerek, borçlandırılan esnaf Mehmet Arabacı, "Adının Halit Sunal olduğunu söyleyen biri geldi. Film çekildiğini görünce, yanlarına gittim. Cennet Kuşları isimli filmi çekmek için Çilimli'yi tercih etmişler. 'Sen de filmde oynamak ister misin?' dediler. Biz katkı amaçlı filme girdik. Bir lira dahi para talep etmedim. 12 gün boyunca filmde oynadım. Yönetmen olduğunu ve Kemal Sunal'ın amcası Halit Sunal olduğunu söyleyen kişi, filmde emeğim olduğunu, para vereceğini söyledi. Ancak fatura keserek, beni yapım şirketine 3 bin 50 lira borçlu ve sponsor olarak gösterdi. Benim maddi beklentim yoktu" dedi.

BİLET SATMASI İSTENDİ

Durumu yapımcı olduğunu iddia eden Bilal T.'ye anlattığını söyleyen Arabacı, "Daha sonra bu mağduriyetimin giderildiği bana Bilal T. tarafından söylendi. Bilal T., 'Size 10 bin liralık senet göndereyim, mağduriyetinizi gidereceğiz ama galadan toplanan paralarla ödenecek' dedi. Ortada ne gala ne film var. Ocak ayının 25'inde gala olacağını söyledi. Bilet bıraktı, biletlerin down sendromlu çocuklara gelir olması için satılacağını söyledi. İnanmadığım için biletleri satmadım" diye konuştu.

'HEM FİLMDE OYNADIM HEM BORÇLU GÖSTERDİLER'

Hem filmde oynadığını hem de borçlu olduğunu ifade eden Mehmet Arabacı, şöyle konuştu:

"Esnaf olarak mağduruz. En büyük mağduriyeti ben yaşadım. Hem filmde oynadım hem beni borçlu gösterdiler. İlçede beş mağdur var. Biz vatandaş olarak Çilimli'nin tanıtılması adına yakınlık gösterdik. Ama bizi mağdur ettiler. Mağduriyetimin giderilmesini ve bunun başka ilçelerde, illerde yaşanmamasını istiyorum. Vatandaşlar duysun. Kendisini Allah'a havale ediyorum."

'BİZİM BU İSİMDE AMCAMIZ YOK'

DHA'nın ulaştığı Ali Sunal ise "Bizim bu isimde amcamız yok. Babam Kemal Sunal üzerinden bu tip olayların yapılması ve bunların ortaya çıkması bizleri derinden üzüyor. Bizim bu tip film projemiz de yok" dedi.