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KEMAL SUNAL'IN DOĞDUĞU EVİN YIKILDIĞI İDDİASINA SUNAL AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Orhan OĞUZ / İSTANBUL DHAElazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin ardından Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı iddiası için Sunal Ailesi tarafından açıklama yapıldı.

03.02.2020 19:31 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:31KEMAL SUNAL'IN DOĞDUĞU EVİN YIKILDIĞI İDDİASINA SUNAL AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Orhan OĞUZ/ İSTANBUL DHA

Elazığ merkezli 6.8'lik depremin ardından Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı iddiası için Sunal Ailesi tarafından açıklama yapıldı.

Kemal Sunal ailesi adına eşi Gül Sunal tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç günden bu yana bazı yayın organlarında 'Elazığ depreminde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı' başlıklı gerçek dışı yer almaktadır. Kemal Sunal 'un Küçükpazar semtinde doğmuş olup, yayınlanan haberde bahsi geçen ev ile ilgilisi bulunmamaktadır. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.



Kemal Sunal, İstanbul, Sivrice, Güncel

Kaynak: DHA

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