Haberler » Güncel » Kemal Sunal'ın doğduğu evin yıkıldığı iddiasına Sunal ailesinden açıklama - Haber

Kemal Sunal'ın doğduğu evin yıkıldığı iddiasına Sunal ailesinden açıklama

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin ardından Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı iddiası için Sunal Ailesi tarafından açıklama yapıldı.

03.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:32Kemal Sunal'ın doğduğu evin yıkıldığı iddiasına Sunal ailesinden açıklama
ELAZIĞ merkezli 6.8'lik depremin ardından Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı iddiası için Sunal Ailesi tarafından açıklama yapıldı.

Kemal Sunal ailesi adına eşi Gül Sunal tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç günden bu yana bazı yayın organlarında ' depreminde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı' başlıklı gerçek dışı yer almaktadır. Kemal Sunal İstanbul'un Küçükpazar semtinde doğmuş olup, yayınlanan haberde bahsi geçen ev ile ilgilisi bulunmamaktadır. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.


- İstanbul

Kemal Sunal, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:25:00