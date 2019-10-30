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Kemal Sunal'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta ismi ve sinema sanatçısı merhum Kemal Sunal'ın kayınvalidesi Sıdıka Yaman (92), memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi.

30.10.2019 18:16Kemal Sunal'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın usta ismi ve sinema sanatçısı merhum Kemal Sunal'ın kayınvalidesi Sıdıka Yaman (92), memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi.
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden annesi Sıdıka Yaman'ın cenazesi, kent merkezindeki Ulu Cami'ye getirildi.
Gül Sunal ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yaman'ın cenazesi Sandıklı Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Gül Sunal, annesini son yolculuğuna el sallayarak ve gözyaşlarıyla uğurladı.

Kemal Sunal, Gül Sunal, Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

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