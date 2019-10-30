Haberler » Güncel » Kemal Sunal'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Kemal Sunal'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta ismi ve sinema sanatçısı merhum Kemal Sunal'ın kayınvalidesi Sıdıka Yaman (92), memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi.

30.10.2019 20:14
Yeşilçam'ın usta ismi ve sinema sanatçısı merhum Kemal Sunal'ın kayınvalidesi Sıdıka Yaman (92), memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi.
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden annesi Sıdıka Yaman'ın cenazesi, kent merkezindeki Ulu Cami'ye getirildi.
Gül Sunal ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yaman'ın cenazesi Sandıklı Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Gül Sunal, annesini son yolculuğuna el sallayarak ve gözyaşlarıyla uğurladı.
Kemal Sunal'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Kemal Sunal, Gül Sunal, Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:52 - Ayn El Arab'da Sessiz Bekleyiş Devam Ediyor
22:52 Suriye anayasa komitesi ilk kez toplandı
22:52 İmamoğlu: "Türkiye elbette güneyindeki teröre karşı tedbir almak zorunda"
22:51 Bursa-kardeşi ve kuzenini, çekmecede sakladığı taşla yaraladı
22:48 Otobüsün çarptığı yaya yaralandı
22:48 Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı
22:48 Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü, 70 yaralı
30.10.2019 22:53:26