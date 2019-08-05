Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, tekne kazası geçirdi

Efsane oyuncu Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, gezi dönüşü denizde tekne kazası geçirdi. "Kazayı yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi" diyen Ezo Sunal kazadan görüntüler paylaştı.

TEKNE BULUNDUKLARI DENİZ TAKSİYE ÇARPTI

Oyuncu Ezo Sunal, ailesiyle birlikte Büyükada'dan döndüğü sırada başka bir teknenin bulundukları deniz taksisine çarpması sonucu kaza geçirdi. Sunal, korku dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"DÜN AKŞAM KORKUNÇ BİR DENEYİM YAŞADIM"

"Kazayı yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi. Hayatımda ilk defa bu kadar korktum" ifadelerini kullanan Sunal, kaza sonrası teknede oluşan hasarların görüntülerini paylaşıp, şunları söyledi:

"Dün akşam korkunç bir deneyim yaşadım. Dün o şokla tam idrak edememişim, şimdi bir daha düşününce ne kadar ucuz atlattığımızı anladım. Şöyle özetleyeyim; çok sevdiğimiz aile dostlarımızın oğlu Deyvi'nin barmitzvah törenine katılmak için Büyükada'ya gittik.

"Tören harikaydı, sıcacık bir ailenin dostluklarına şahit olduk, gençlerin hazırladıkları dans ve gösterileri keyifle izledikten sonra eve dönmek için 4 kişi deniz taksiye bindik. Gecenin güzelliğinden bahsediyorduk. Keyfimiz yerindeydi."