Kemal Sunal kabri başında anıldı

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kemal Sunal, vefatının 20.nci yılında kabri başında anıldı.

03.07.2020 13:02 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:11
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kemal Sunal, vefatının 20.nci yılında kabri başında anıldı.
Sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Sanatçının eşi Gül Sunal, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'sız yaşamının çok zor olduğunu söyledi.
Gül Sunal, Kemal Sunal'ın ölümünü yavaş yavaş kabullenmeye başladığını belirterek, "Artarak büyüyen sevgi de büyük bir teselli oluyor bize. Sevenleri hiç yalnız bırakmıyor, çok güzel şeyler yaşıyoruz ama yokluğu da çok acıklı." dedi.
"Hakettiği bir sevgiyi görüyor"
Sanatçının oğlu Ali Sunal da babasının vefatı üzerinden 20 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Artarak devam eden, hakettiği bir sevgiyi görüyor." diye konuştu.
Kemal Sunal'ı çok özlediğini dile getiren Ali Sunal, "Bizim yeni bir heyecanımız var, torunu oldu. Narin var, 3 yaşından sonra babamla Narin'i tanıştırırken evimizde bol bol Kemal Sunal olacak diye düşünüyorum ve o günü bekliyorum." ifadesini kullandı.
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal da "Yirmi yıl oldu daha nice 20 yıllar bu sevgi devam edecek gibi duruyor. Güzel Türk halkının hem kalbinde hem de gülücüklerinde yaşayacak. Bu da en güzel miras bize aslında." değerlendirmesini yaptı.
Törene ünlü oyuncunun ailesinin yanı sıra yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı. Kemal Sunal kabri başında anıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Zincirlikuyu, Kemal Sunal, Gül Sunal, Güncel, Haber
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