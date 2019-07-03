Kemal Sunal vefatının 19'uncu yılında mezarı başında anıldı

Kemal Sunal vefatının 19'uncu yılında mezarı başında anıldıAli Sunal, "Babamın filmlerini seyredemiyorum"İSTANBUL - Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 19'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma töreninde konuşan Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, "Kemal Sunal filmlerini seyredemiyorum. Ancak seyretmeyi çok istiyorum. Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde çocuğum dünyaya gelecek. İnşallah gücümü toparlayıp filmleri seyredeceğim" şeklinde konuştu. Kemal Sunal'ın Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında düzenlenen anma törenine; eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal'ın yanı sıra gelini Nazlı Kurbanzade katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma töreninde daha sonra dualar edildi. Kemal Sunal'ın sevenleri anma törenine katılarak ailesiyle birlikte dua etti. Kemal Sunal'ın halkı hiçbir zaman yanıltmadığını aktaran Gül Sunal," Ben geçen 19 yılı hiç hatırlamıyorum. Sanki dün gibi. Tabi çok ağır geçti. Babalarına düşkün iki çocukla birlikte zor bir süreç geçirdik. Hayata hep güzel gözlerle bakmak gibi huyu vardı. Bizde onu yaşatmaya çalıştık. Hayatımıza devam etmeye çalıştık, çocuklar tahsillerini yaptılar. Görüyorum ki; Çığ gibi büyüyen bir Kemal Sunal sevgisi var. Bu acımızı hafifletiyor. Bize büyük bir güç veriyor bu sevgi. Kemal halkı hiç yanıltmadı. Kendi özel yaşamıyla, halktan biri, mütevazi, iyi bir aile babasıydı" diyerek duygularını dile getirdi.Babasının filmlerini seyredemediğini ifade eden Ali Sunal," Geçen 19 yılda büyüdük. Koca koca adamlar olduk. Sayesinde gülen yüzümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Bugün sosyal medyada keşke biraz daha gülseydik adı altında paylaşımlar gördüm. Bu başlık altında paylaşımlar yapılmasını istemiyorum. Çünkü babam fikirleriyle, filmleriyle güzel gülümsemesiyle halen hayatımızda. Onu ölümsüz kılan değerleriyle halen hayatımızda. Gülmeye devam diyelim. Kemal Sunal filmlerini seyredemiyorum. Ancak seyretmeyi çok istiyorum. Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde çocuğum dünyaya gelecek. İnşallah gücümü toparlayıp filmleri seyredeceğim" şeklinde konuştu.Kemal Sunal sevgisinin artarak süreceğini belirten Ezo Sunal, "19 yıl oldu ama iki, üç yaşında hayranları var. Farklı yaşlardan, görüşlerden insanları birleştirebilen bir sanatçı kendisi, aileden biri gibi herkesin evinde, bize de bunu hep hissettiriyorlar. Babamın bize en büyük mirası kocaman bir aile bırakması oldu. Türkiye bizim ailemiz oldu. Buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Umarım böylede devam edecek Kemal Sunal sevgisi" ifadelerini kullandı.Ali Sunal ayrıca basın mensuplarına da, Kemal Sunal ile ilgili haberler yapılarak ölümsüzleştirdiği için teşekkür etti.