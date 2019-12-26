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Kemal Tekden: "Eğitimde çocuklarımıza başkaları adına endişelenmeyi de öğretmeliyiz"

Kayseri'de Tekden Fen ve Anadolu Lisesi tarafından başlatılan 'Sizden Akan Bir Damla Kan, Hayat Vereceğimiz Bir Can' kampanyasında kan bağışı yapan Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, "Eğitimde çocuklarımıza başkaları adına endişelenmeyi de öğretmeliyiz" dedi.

26.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:21 Kemal Tekden:
'de Tekden Fen ve Anadolu Lisesi tarafından başlatılan 'Sizden Akan Bir Damla Kan, Hayat Vereceğimiz Bir Can' kampanyasında kan bağışı yapan Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, "Eğitimde çocuklarımıza başkaları adına endişelenmeyi de öğretmeliyiz" dedi.

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen kampanyaya Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, gönüllü veliler ve öğrenciler katıldı. Kampanyanın tanıtım filminin izletilmesinin ardından protokol üyeleri kan vermek için kayıt yaptırdılar.

Merhamet ve şefkatin olmadığı yerlerde zulüm ve canilik olduğunu ve bu sebepten okullarda öğrencilere bunların öğretilmesi gerektiğini söyleyen Kemal Tekden, "Önce Kızılayımıza sonra da gençlerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimiz Kızılay'a teklifte bulunmuşlar özellikle kök hücre için kan verme programını bizim gençlerimiz tertip etmişler ve Kızılay da olumlu cevap vermiş. Burada önemli olan şu, eğitimin içerisine empatiyi, başkalarını düşünmeyi, onlar için endişelenmeyi ve hizmet duygusunu verebilmemiz lazım ve bunu eğitimin içinde görüyorum. Merhamet ve şefkat ile eğitilmiş insanlar, insanlığa çok büyük faydalar getirirler her zaman ama bunların olmadığı yerde zulüm olur, canilik olur. Bugün eğitimde merhamet ve şefkat o kadar büyük bir ihtiyaç ki, sadece insanları değil bütün canlılar bize emanet olarak verilmiştir ve biz onlara hizmet etmekle, onlarla birlikte yaşamakla sorumluyuz. Bu açıdan çocuklarımızın yaptığı çok büyük değerde bir çalışma ve bu yüzden ben çocuklarımızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Böyle güzel bir organizasyona değer verdikleri için Kızılayımızı da tebrik ediyorum. İnşallah güzel sonuçlar çıkar, insanlar bu programın sonucundan istifade eder ve birçok hastamız şifa bulur. Ben bu programın Türkiye genelinde yaygınlaşmasını arzu ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Anadolu Lisesi, Kemal Tekden, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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