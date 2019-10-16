Kemalettin Tuğcu mezarı başında anılacak

Çocuk edebiyatında akla ilk gelen yazarlardan Kemalettin Tuğcu için vefatının 23. yılında, C¸engelko¨y Mezarlıgˆı'ndaki kabri başında ve Beyazıt Ku¨tu¨phanesi'nde anma programı du¨zenlenecek.

Çocuk Vakfından yapılan açıklamaya göre, Tu¨rkiye'de 1945 ile 1985 yılları arasında kitapları c¸ocuklar tarafından en c¸ok okunan yazar olan Kemalettin Tugˆcu, vefatının 23. yılında, C¸engelko¨y Mezarlıgˆı'nda ailesi ve C¸ocuk Vakfı'nca du¨zenlenecek to¨renle anılacak. Saat 11.30'da Tuğcu'nun mezarı bas¸ında yapılacak to¨rene ailesi, dostları ve okurları katılacak.

Aynı gün Beyazıt Kütüphanesi'nde Tuğcu için bir anma töreni de düzenlenecek.

Kemalettin Tuğcu

Çengelköy'de 1902'de dünyaya gelen Kemalettin Tuğcu'nun babası Ali Galip Bey, Çanakkale ve Sarıkamış savaşlarında yaralanmış bir binbaşı, annesi de iyi keman çalan bir ev hanımıydı.

"Ayşecik", "Kolsuz Bebek", "Yüz Karası" ile "Üvey Baba" gibi birçok eseri sinemaya ve televizyon dizilerine uyarlanan yazar, 1995 Tüyap Kitap Fuarı'nda çocuk edebiyatı alanında ödül kazandı.

Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından Tuğcu, 1996'da Çengelköy'de vefat etti ve Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA