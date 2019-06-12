Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgede en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 41 derece olarak ölçüldü.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar doğu ve güney doğudan orta kuvvette esecek.Bölgede gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değerleri Erzincan'da 31, Iğdır'da 32, Erzurum'da 26, Kars ve Ardahan'da 25, Tunceli'de 29 derece.Bölgede en düşük hava sıcaklığı ise Erzurum'da 11, Erzincan'da 14, Kars'ta 8, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da 10 derece olarak kaydedildi."Kemaliye 41 dereceyi gördü"Öte yandan dün bölgede en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 41 derece, en düşük hava sıcaklığı da Ardahan'ın Göle ilçesinde 3, 9 derece olarak ölçüldü. - ERZİNCAN