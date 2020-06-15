Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp

Erzincan'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu. Kazada İlk belirlemelere göre 2'si bebek olmak üzere 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kayıp olan bir kişiyi ise arama çalışmaları için bölgeye Erzincan ve Elazığ'dan balık adamlar yönlendirildi.

15.06.2020 22:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 01:50

Erzincan'da bir minibüsün Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre ikisi bebek 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, kayıp bir kişi aranıyor.

Mehmet Dil (62) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Kemaliye ilçesi girişinde bulunan Şirzı Köprüsü'nden Karasu Nehri'ne düştü.

2'Sİ BEBEK 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, teknelerle nehirden Gülser Dil (59), Şeyma Kalkan (27), Muhammed İlçin (1), Süleyman Kalkan'ın (2) cansız bedenini çıkardı. Nehirden yaralı kurtarılan Kader (30), Ayşe (6) İlçin ile Kübra Dil (24), Kemaliye Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan 3 yaralı Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı kurtulanların ifadelerine göre araçta 8 kişinin olduğunu belirleyen ekipler, kayıp sürücü Mehmet Dil'in bulunması için arama çalışması başlattı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ekiplerinin kayıp kişiyi nehirde arama çalışması sürüyor.

BÖLGEYE BALIK ADAMLAR SEVK EDİLDİ

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yaptığı açıklamada, İliç'ten Kemaliye istikametine seyir halindeki bir minibüsün Kemaliye ilçe girişindeki köprünün kenarından Karasu Nehri'ne düştüğünü anlattı.

İlk olarak olay yerine giden emniyet, jandarma ve vatandaşların, teknelerle kurtarma çalışması yürüttüğünü dile getiren Arslantaş, "Maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybederken 3 vatandaşımız yaralandı. Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları için bölgeye Erzincan ve Elazığ'dan balık adamlar yönlendirildi. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Arslantaş ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın, arama çalışmalarını takip etmek üzere Kemaliye ilçesine hareket ettikleri belirtildi.

KAYMAKAM MURAT ARICI'DAN AÇIKLAMA

Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı da bir aracın ilçedeki Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirmişti. Yaralıların ifadesine göre araçta 8 kişinin bulunduğunu aktaran Atıcı, kayıp olduğu değerlendirilen kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etmişti.

Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Yolcu minibüsü Fırat Nehri’ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp

Kaynak: AA

Etiketler: Fırat Nehri, Kemaliye, 3. Sayfa, Haber

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