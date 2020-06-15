Kemaliye'de minibüs Fırat'a uçtu: 2 ölü, 4 yaralı, 2 kayıp

Kemaliye'de minibüs Fırat'a uçtu: 2 ölü, 4 yaralı, 2 kayıpERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu.

15.06.2020 22:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:39
Kemaliye'de minibüs Fırat'a uçtu: 2 ölü, 4 yaralı, 2 kayıp
ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 4 kişi yaralandı. Kayıp olan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri'ne uçtu. 8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 4 yolcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaralı oldukları belirlenen 4 kişi hastaneyle kaldırılırken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki yolculardan 2 kişinin Fırat Nehri'nde kaybolması üzerine kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı. Çok sayıda kurtarma ekibi Fırat Nehri'nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmasını sürdürüyor. Kemaliye’de minibüs Fırat’a uçtu: 2 ölü, 4 yaralı, 2 kayıp

Kaynak: DHA

Etiketler: Kemaliye, Fırat, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Yolcu minibüsü Fırat Nehri’ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp Haber
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Ankara Valisi Şahin’den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı Haber
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi Haber
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Haberler››Güncel››Kemaliye'de minibüs Fırat'a uçtu: 2 ölü, 4 yaralı, 2 kayıp - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:57: Şanlıurfa'da 24 bina karantinaya alındı - Haber 22:55: Sivas'ta otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber 22:55: Burdur'da şüphelileri kovalarken düşerek başını taşa çarpan polis yaralandı - Haber 22:53: Kocaeli'de trafik ihlalleri bu merkez ile sona erecek - Haber 22:47: Hindistan'da bir kişi, "sigortadan ailesine para kalsın" diye kendini öldürttü iddiası - Haber 22:20: Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 22:12: Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp - Haber 21:39: Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz - Magazin 18:45: Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu - Haberler