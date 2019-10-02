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Kemaliye'de 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği düzenlendi.

02.10.2019 15:40Kemaliye'de 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmiş 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi hayata geçmişti. Proje kapsamında etkinliklerin devamı niteliğinde yaya güvenliğini sağlamak üzere Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği düzenlendi.

İlçe Emniyet Amiri Adem Yaşar, 2019 yılının İçişleri Bakanlığı'nca 'Yaya öncelikli yıl' ilan edildiğini belirterek bu kapsamda etkinlikler düzenlendiğini kaydetti.

Proje kapsamında hazırlanan el broşürleri ilçede sürücü ve yayalara dağıtıldı. - ERZİNCAN

İçişleri Bakanlığı, Yaya Geçidi, Erzincan, Kemaliye, Güncel

Kaynak: İHA

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