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Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Jandarma Komutanı Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alındı.

12.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:44Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı
Erzincan'ın ilçesi Komutanı Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunun 2018/21972 sayılı soruşturmasına istinaden Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapmakta olan Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan bugün gözaltına alındı. - ERZİNCAN

Kemaliye, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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