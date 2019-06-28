28.06.2019 10:08
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Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor

Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor

Uluslararası 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği yarın başlıyor.

Uluslararası 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği yarın başlıyor.

Doğu'nun saklı cenneti Kemaliye, 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğine hazır. Bu seneki şenlik 29 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Gerçekleştirilecek Uluslararası 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinde wingsuit etkinliği, dağ bisikleti yarışları, basejump etkinliği, TKF Dragon yarışları, fotoğraf sergisi, atölye çalışmaları, tırmanış yarışması, konser ve doğa sporları yer alacak.

Şenliğe yurt dışından da gelecek çok sayıda sporcu katılacak. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Erzincan , Kemaliye , Güncel

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