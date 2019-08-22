Kemalpaşa Belediye Başkanı Yangından Zarar Gören Tırazlı ve Menderes'e gitti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil, pazar günü öğlen saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi mevkiinde başlayan ve şiddetli rüzgâr sebebiyle Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar yayılan orman yangınında zarar gören yerleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sonra açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı " Pazar gününden beri yangının kontrol altına alınması için yapılan çalışmaları bizde yakından takip ettik. Öncelikli olarak bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan çevre illerden ve ilçelerden gelen bütün ekiplere teşekkür ediyoruz. Soğutma çalışmaları sırasında yetkililerden aldığımız bilgilere göre yaklaşık 500 hektar alanın zarar gördüğünü öğrendik, yetkililer gerekli incelemeyi yaptıktan sonra zarar gören bu 500 hektarlık alanın yeniden ağaçlandırılması için Kemalpaşa Belediyesi olarak ne yapılması gerekiyorsa, üstümüze ne düşerse biz yapmaya hazırız.

Karakayalı: "Sabotaj İhtimali Araştırmalı"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı " Kesinlikle bu durumu siyasi bir ranta çevirmek istemiyoruz lakin yangınların çıkış alanının farklı olması insanın aklına her türlü spekülatif düşünceyi getiriyor. Bu konuda uzman değiliz ama sabotaj ihtimali araştırılmalı. Yangınların yüzde 80'ininden fazlası insan kusurundan çıkıyor. Bununla ilgili geniş çalışmalar yapılması gerekiyor. Yangınların neden çıktığını ve nasıl önlenebileceğini konusunda bilimsel toplantılar yapılması gerekiyor. Tamamen olmasa da, büyük ölçüde önleyici tedbirler almamız gerekiyor" dedi.