Kemalpaşa Belediyesi muhtarlık binalarını yeniliyor

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 49 mahallede ihtiyaç duyulan muhtarlık binaları ve çevresinde restorasyon çalışması başlattı.

Kemalpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, mahalle muhtarların daha sağlık koşullarda hizmet verebilmesi adına muhtarlık binalarını yenileniyor. Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan mahallelerde binaların tadilat ve boya işleri yapılıyor.

TALEPLER DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Muhtarların önemine vurgu yapan Başkan Karakayalı, ihtiyaç duyulan mahallelerde ekiplerin çalışma sürdürdüğünü ve mümkün olan en kısa sürede taleplerin yerine getireceklerini belirterek, "8 Eylül muhtarlığının boyası yapıldı. Yeşilköy muhtarlık binası ve mozaik atölyesi onarım ve boya işleri tamamlandı. Sarılar Mahallesi'nde muhtarlık ve dükkanların bulunduğu 2 katlı bina iç ve dış boya işleri son buldu. Bayramlı'da köy kahvesi ve muhtarlık binası tamirat ve boya çalışması yaptı. Gökyaka muhtarlık binası boyandı. Örnekköy muhtarlık binası, Akalan muhtarlık binası yapıldı. Ansızca'da muhtarlık binasına merdivenleri, 75. Yıl muhtarlık binası yeniden yapıldı. Kuyucak muhtarlığı önüne bayrak dikildi. Arkadaşlarımız ihtiyaç duyulan muhtarlıkları belirledi çalışmalarını sürdürüyor. Diğer muhtarlarımızdan gelen talepleri elimizden gelen kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Yapılan çalışmalarla birlikte muhtarların daha verimli çalışacağını, muhtarlıkların da yeni bir görünüm kazanacağını kaydeden Başkan Karakayalı, "Ekiplerimiz ilçedeki mahalle muhtarlıkların tadilatı ve boyanmasını yaparak binalara yeni bir görünüm kazandırıyor. Hem muhtarlarımız daha rahat çalışabilecekler, hem de vatandaşlarımız daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alacaklar. Halkımızın ve muhtarlarımızın ihtiyaç duyduğu her noktada bundan sonra da desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.