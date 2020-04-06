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Kemalpaşa Belediyesi virüs salgınına yeni araç filosuyla savaş açacak

Kemalpaşa Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele ve sinekle karşı ilaçlama için 3 adet yeni traktör alarak Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

06.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:42
Kemalpaşa Belediyesi virüs salgınına yeni araç filosuyla savaş açacak

Vatandaşların taleplerini daha hızlı bir şekilde karşılamak için traktörleri belediye bünyesine kazandırdıklarını kaydeden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Araçlarımız ilk etapta yüreğimizi yakan kayıplara neden olan koronavirüs salgınıyla mücadele için kullanılacak" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi, insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile ilçe sakinlerine zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla, sahip olduğu bütçeyi verimli ve etkin kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye tarafından 3 adet yeni traktör daha satın alınarak araç-gereç envanterine eklendi.

KORONAVİRÜS VE SİNEKLE MÜCADELE İÇİN KULLANILACAK

Traktörlerin koronavürüs ile mücadele etkin bir şekilde kullanılacağını kaydeden Başkan Karakayalı, Bir yandan araç ve gereç filomuzu güçlendirerek ilçemize ve vatandaşlarımıza zamanında ve eksiksiz hizmet vermek için çalışıyor, diğer yandan da belediyemizin kendi ihtiyacı olan araçların tedarikini, tamir, bakım ve onarımını da makine ikmal sahamızda teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz. Kemalpaşa'da salgın riskini en aza indirmek için bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. Aldığımız traktörleri Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim ettik. Traktörlere yapılacak teçhizat çalışmanın ardından dezenfekte çalışmalarına hemen başlayacak. Ekonomik zorluklar ve zorlu süreçte Kemalpaşalı hemşehrilerimizin mağdur olmaması için personelimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Araçlarımız ilk etapta yüreğimizi yakan kayıplara neden olan koronavirüs salgınıyla mücadele için kullanılacak. Önceliğimizi bunun üzerinde oluşturup, yol haritamızı belirleyeceğiz. Malumunuz havaların ısınmasıyla birlikte ilçemizde ve köylerde sinek mücadele edeceğiz. Bu araçlarımızı bu alanda da aktif bir şekilde kullanacağız. Kemalpaşamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa, Araç, Güncel
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