Kemalpaşa Belediyesinden sonbahar öncesi cami tadilatı

İbadethanelere yönelik talepleri yerine getiren Kemalpaşa belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan sonbahar öncesi Yenmiş Mahalle Camii'nin çatısında tadilat çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine belediye tarafından tamiratı gerçekleştirilen camide, çatı açılarak ahşap kısmı tamamen değiştirildi. Zamanla deforme olan kiremitler de yenileri ile değiştirilerek tadilat tamamlanacak. Cami, bakım çalışmalarının ardından mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.