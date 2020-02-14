Kemalpaşa'da 73 milyon liralık altyapı yatırımı

İlçede yağmur suyu hatları ayrılıyor, eskiyen kanal hatları yenileniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü şiddetli yağışların kentte yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için kanal ve yağmur suyu hatlarını ayrıştırma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda kentin farklı noktalarında çalışan İZSU ekipleri, Kemalpaşa ilçesindeki dört mahallede sekiz kilometrelik yağmur suyu ile 49 kilometrelik kanal hattı döşüyor.

Ulucak, Kuyucak, Damlacık ve Ansızca mahallelerinde başlayan çalışmalarda şu ana kadar 2,5 km yağmursuyu, 13,5 km kanal hattı ve 3,5 km iletim hattı döşendi. Dört mahallenin 25 milyon liraya mal olacak altyapı çalışmaları 2021 yılının ilk aylarında tamamlanacak.

12 MAHALLEDE ÇALIŞILACAK

İZSU Genel Müdürlüğü Kemalpaşa'nın Bağyurdu, Yiğitler, Ören, Armutlu, Yukarıkızılca, Aşağıkızılca, Örnekköy ve Çiniliköy mahallelerinde de altyapı çalışmalarına başlayacak. 48 milyon liraya mal olacak bu çalışmalarda, 69 km kanal, 7 km yağmur suyu hattı döşenecek. Bu mahallelerdeki çalışmalar ise önümüzdeki ay içerisinde başlayacak.

12 mahallenin altyapı çalışmalarının toplam maliyeti ise 73 milyon lirayı bulacak.