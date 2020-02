Kemalpaşa'da çiftçiye ücretsiz toprak analizi

Üretimde bilimsel yolların kullanılmasının önemine vurgu yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, " Biz bu çalışmayı yıllara yayacağız. Her yıl toprak analizini ücretsiz yapacağız. Buna göre çalışma yaparsak çiftçi kazanacaktır. Kemalpaşa Belediyesi her zaman çiftçinin yanında olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kemalpaşa Belediyesi ortaklaşa yürüttüğü 'Toprak ve Yaprak Analiz' adlı projenin ilk ayağı Kemalpaşa'da gerçekleşti. Dere Mesire Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Laboratuvar Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Ayşe Duman tarafından çiftçiye bilgi verildi. Çiftçilerin tarlalarından alınan toprak numunesi laboratuvarda ücretsiz olarak analiz yapılacak.

KEMALPAŞA BELEDİYESİ HER ZAMAN ÜRETİCİNİN YANINDADIR

Üretimin bilimsel yollarla yapılması halinde kalitenin artacağını ve üreticinin daha kar alacağını kaydeden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Her zaman yerelde kalkınmanın önemine vurguluyoruz.Yerelde kalkınmanın örneklerini sunmaya başladık. Yaptığımız bu çalışma ile birlikte çiftçinin üretiminin kalitesini arttırıp daha fazla kar sağlamalarını hedefliyoruz. Kaliteyi arttırmak için de bilimsel çalışmanın çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu işin analizi topraktan geçiyor. Bu nedenle ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'nden gelen arkadaşlarımız verecekleri bilgilerle sizi aydınlatacaktır.Biz bu çalışmayı yıllara yayacağız. Her yıl toprak analizini ücretsiz yapacağız. Buna göre çalışma yaparsak çiftçi kazanacaktır. Kemalpaşa Belediyesi her zaman çiftçinin yanında olacak. KÖYKOOP İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Neptün Soyer de Kemalpaşa'ya büyük destek veriyor. Sürekli ilçemize gelip, çiftçilerin kalkınmasına katkı sağlıyor. Bir diğer konu ise kooperatifçiliktir. Yerelde kooperatif çatısı altında örgütlenmeliyiz. Avrupa'da üreticinin yüzde 98'i kooperatif altında toplandı ve bunun dışında ürününü elden çıkarmıyor. Böylece daha fazla kazanıyor. Bizim de kooperatife çok önem vermemiz gerekiyor" diye konuştu.