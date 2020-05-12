Haber, Son Dakika, Haberler

Kemalpaşa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kontrol noktasında uygulama yapan trafik ekipleri, şüphelenerek durdurdukları otomobilde uyuşturucu madde ele geçirdi.

12.05.2020 09:06 | Son Güncelleme: 12.05.2020 09:08
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kontrol noktasında uygulama yapan trafik ekipleri, şüphelenerek durdurdukları otomobilde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Halilbeyli Kavşağı polis kontrol noktasında uygulama yapan bölge trafik ekipleri, 64 BM 206 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, koltuk aralarına zulalanmış halde uyuşturucu hap ve esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili İ.G.(23), R.I.(29) ve M.K.(37) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kemalpaşa’da durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Kemalpaşa, Polis, İzmir, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti Haber
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti Haber
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti
Son dakika: Aydın, Denizli ve Şanlıurfa’dan sonra Trabzon da 16-19 Mayıs’taki 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Haber
Son dakika: Aydın, Denizli ve Şanlıurfa'dan sonra Trabzon da 16-19 Mayıs'taki 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Survivor’un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor Haber
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
ABD’li gazeteciden Donald Trump’a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu Haber
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Haberler››Güncel››Kemalpaşa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:38: Tokat'ta 2 bin ailenin bakkal borcu ödendi - Haber 10:38: (Özel) Damızlık koç satışları ihalesiz yapıldı - Haber 10:38: Japonya'da gözler perşembe gününde - Haber 10:38: Diyarbakır 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 14 kişi gözaltına alındı - Haber 10:37: Reyhanlı Barajı'nda 100 milyon metreküp su toplandı - Haber 10:29: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, ekstra ücret aldıkları iddialarını yalanladı - Haber 10:05: Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti - Haberler 10:00: İstanbul'da ilginç anlar! Plazaların ortasında kuzu otlattı - Haber 07:47: Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı - Magazin 00:01: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi - Haberler