Kemalpaşa'da Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, gümrük kaçağı 75 karton sigara, 25 karton tütün ile 25 litre içki ele geçirildi.Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemalpaşa ilçesi Sarp Sınır Kapısı mevkisinde yol kontrol devriyesi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir otomobilde arama yaptı.Aramada yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen çeşitli markalarda gümrük kaçağı 75 karton sigara, 25 karton tütün ile 25 litre içki ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.