17.06.2019 09:14
Haberler»Güncel » Haber

Kemalpaşa'da kiraz festivali yapıldı

Kemalpaşa

Bu yıl 48.'si düzenlenen Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bu yıl 48.'si düzenlenen Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Kemalpaşa Dere Mesire Alanındaki festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikte Kemalpaşalı kiraz üreticileri, halı-kilim dokuma tezgahları ve Kemalpaşa'nın sivil toplum kuruluşları standlar açarak ziyaretçileri ağırladı.
Festival kapsamında yapılan en iyi kiraz üreticisi yarışmasında dereceye giren Ufuk Sivaz, Ramazan Savran ve Hüseyin Kanlı ile mansiyon ödülüne layık görülen Mustafa Kahya ve İsmet Kesmeci'ye ödülleri takdim edildi.

Organizasyon Mehmet Erdem ve Merve Özbey konserleriyle tamamlandı.
Kaynak: AA
Sanat festivali, Kiraz, Kemalpaşa, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:07 Danimarkalı Madsen, Rostock Büyükşehir Belediye Başkanı oldu
11:07 Engelli ayakkabı boyacısı azmiyle örnek oluyor
11:07 Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (3)
11:07 BODRUM'DA KAÇAKLARI TAŞIYAN TEKNE BATTI (ek)
11:06 ERZURUM Türkiye'nin en büyük şelalesine özgürlük istediler
11:06 ZONGULDAK Tarlalarında ürettikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar
11:06 KAYSERİ Özvatan'da dolu zarara yol açtı