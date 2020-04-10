Kemalpaşa'da kiraz hasadında geri sayım

TÜRKİYE'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde, hasada sayılı günler kaldı. Bu ayın son haftasında hasadın yapılmasının planlandığını belirten Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, geçen yıla göre rekoltenin artarak 70 bin tonun üzerine çıkmasını beklediklerini vurgulayıp, kaliteli ve güzel bir ürünü halkla buluşturacaklarını kaydetti.

Kiraz üretiminin yapıldığı Kemalpaşa'da, üreticileri tatlı bir telaş sardı. Nisan ayının son haftası yapılması planlanan hasat için hummalı çalışmalar sürüyor. İlçedeki 86 bin dekar alanda kiraz üretimi yapılırken, geçen yıl 60 bin tonun üzerinde olan rekoltenin bu yıl 70 bin tonun üzerinde olması bekleniyor. Bu yıl ürünün kalitesinin da oldukça iyi olduğu vurgulandı.

Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, "Kuzey yarımkürenin ilk kirazının hasat edildiği kent Kemalpaşa'dır. Türkiye 'nin kiraz başkentidir ilçemiz. Ciddi bir üretim alanımız var. 86 bin dekar alanda üretim yapıyoruz. 4 binin üzerinde çiftçi ailesi, kirazla geçimini sağlıyor. Çok güzel bir sezon hazırlığımız oldu. Geçen yılın üzerinde rekolte beklentimiz var. Rekolte geçen yıl, 60 bin ton civarındaydı. Bu yıl 70 bin ton üzerinde beklentimiz var. Bölgemizde çiftçimiz hem iyi tarım uygulamaları hem de organik tarım uygulamalarını yapıyor. Bu bölgede yetiştirdiğimiz ürünleri, tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla tüketebilir" dedi.

Kemalpaşa kirazının öne çıkan özelliklerinden bahseden Oray, "Kemalpaşa kirazıyla aroma, tat, renk ve çıkış dönemi olarak rekabet edecek başka bir bölge yok. Türkiye'de kiraz üretiminin yüzde 12'sini karşılıyoruz. İzmir'in aynı zamanda yüzde 85'ini karşılıyoruz. Bu ay sonu itibariyle hasada başlayacağız. Ürünlerimiz tüketiciye ulaşabilecek seviyeye geldi. Bütün hazırlıklarımız tamam. Bu yıl doya doya yiyebiliriz. Kirazın sağlığa faydalarını hocalarımız açıklıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tüketebilirler" diye konuştu.

HERKES DOYA DOYA YİYECEK

Kırkağaç Mahallesi'nde üretim yapan 2 çocuk babası Mehmet Ali Akdemir (56), 60 dönümlük bir arazide üretim yaptığını belirterek, "Rekolte fena değil. Bu yıl herkes doya doya kirazını yer. Kirazımız ünlü. Kuzey yarımkürede ilk burada çıkıyor. İtalya ve İspanya gibi ülkelere göre bizim ürünün tadı daha lezzetli. Bu ayın sonu gibi hasada başlarız" dedi. Üretici Mehmet Demir (28) ise, çiftçinin avantajının ilçede kirazın erken olgunlaşması olduğunu belirterek, "50 dönüm bahçede üretim yapmaktayım. İtalya ve İspanya'ya göre bizim ürünümüz aromatik olarak daha lezzetli. Bu yıl geçen seneye göre daha iyi olacak gibi görünüyor. Vatandaşlarımız bu yıl doya doya kiraz yiyecek gibi gözüküyor" diye konuştu.