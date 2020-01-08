Kemalpaşa'da kiraz üreticilerinin sorunları tartışıldı

Üreticiye desteklerinin devam edeceğini kaydeden Başkan Karakayalı, "İlçemizde kirazın kilosu 5-6 liraya satılıyor. İhracatçılar kirazı Alaşehir'e görüp işliyorlar. İşlenip rafa koyduğunuz zaman bu rakam 80-90 liraya çıkıyor. Niye ürettiğimiz ürünler Kemalpaşa'da işlenmesin? En büyük hedefimiz bu tesisi hayata geçirmek olacaktır" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Kemalpaşa Ziraat Odası düzenlediği panelde kiraz üreticinin sorunları, verimliliğin artması konuları ele alındı. Yoğun katılımla gerçekleşen panelde, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serdar Tezcan ile Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu,slayt gösterimiyle dikkat edilmesi hususları anlatarak, üreticilerin soruları cevaplandı. Toplantıya CHP İzmir Milletvekili, Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ile CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli katılım gösterdi.

KEMALPAŞA KİRAZIN BAŞKENTİ OLARAK TANIMLIYORUM

Kemalpaşa'da kiraz üretim oranın yüksekliğine vurgu yapan Başkan Karakayalı, "Kemalpaşa Türkiye'deki kirazın yüzde 12'sini, İzmir' ise yüzde 84-85'ini karşılıyor. İlçemizi Türkiye'deki kirazın başkenti olarak tanımlıyorum. Belediye olarak üreticimizi bu şekilde desteklemek, üreticimizin cebine biraz daha fazla para girmesini sağlamak, ürününü nasıl daha iyi değerlendirmektir. Bu bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesidir. Belediyelerde çöp toplamak, yolları düzeltmek rutin görevlerdir. Burada önemli olan bölgesel kalkınmayı çiftçinin kalkınmasını nasıl sağlarız, nasıl destek verebiliriz, çocuklarımıza nasıl daha iyi eğitim verebiliriz biz buna bakıyoruz. Öğretmen olduğum için her zaman önce insan derim. Önce yerelde kalkınma diyorum. Bunun için elimden gelen desteği vermek istiyorum.Belediye olarak elimden geleni vermek benim boynumuzun borcudur" dedi.

3 BÜYÜK PROJEM VAR

En büyük projesinin ilçeye yaş sebze ve meyve kurutma tesisi kazandırmak olduğunu ve bunun için çalışma yürüttüğüne vurgu yapan Karakayalı, "Belediyeler 5 yıllık stratejik plan yapar. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Tunç Soyer ilçe belediye başkanlarıyla sık sık bir araya geliyor. Bir toplantımızda bizden Büyükşehir ile birlikte yapılabilecek 2 büyük proje istediler.Ben ise ilçemiz için 3 büyük proje verdim. Birincisi, yaş sebze ve meyve kurutma işleme fabrikasıdır. İkincisi ise Halilbeyli'de et işleme entegre fabrikası, üçüncüsü ise metrodur. Kemalpaşa'ya metroyu getirmek zorundayız. Görüşmelerimizde de Kemalpaşa'ya pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini kaydettim." dedi.

ÜRÜNLER NEDEN KEMALPAŞA'DA ÜRETİLMESİN?

Kirazın işlenmesi halinde üreticinin gelirinin büyük oranda artacağını kaydeden Karakayalı, "İlçemizde kiraz 5-6 liraya satılıyor. Buradaki ihracatçılar kirazı Alaşehir'e görüp işliyorlar. İşlenip rafa koyduğunuz zaman bu rakam 80-90 liraya çıkıyor. Niye ürettiğimiz ürünler Kemalpaşa'da işlenmesin? En büyük hedefimiz bu tesisi hayata geçirmek olacaktır. Son adımları atıyoruz. Kooperatif, Büyükşehir, Kemalpaşa Belediyesi ve Ziraat Odası ile birlikte bu tesisi Kemalpaşa'ya kazandıracağız" dedi.

ÜRETİCİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR

Üreticilerin büyük zorluklarla mücadele verdiğine dikkat çeken Sındır da, "Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı bir pamuk raporu yayınladı. Raporunun altında bir dip not yazıyordu. Diyordu ki, 'pamuk üretim alanları son yıllarda artan aşırı girdi maliyetleri nedeniyle üretim alanları azalmış, üretimi düşmüştür.' Üretici emek veriyor, alın teri döküyor, doğayla mücadele etmek zorunda kalıyor. İşiniz zor, Allah kolaylık versin diyorum! Girdi maliyetlerinin düşürülmesi, satış ve pazarlama alanında önünün açılması, ürünün ederinde satılması hepimizin görevdir" açıklamasında bulundu.

ERKEN UYARI SİSTEMİ İLE İLAÇTAN YÜZDE 40 TASARRUF YAPTIK

Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Prof. Dr. Bülent Oray, "Bilindiği üzere tarımsal ihracat denilince Kemalpaşa'da akla ilk gelen kirazdır. Tabi her yıl ürünle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Mevcut olan bir istasyonumuzla geçtiğimiz dönemlerde mesajla çiftçilerimizi zamanında uygun dozda ilaçlamayı sağladık. Bunun gibi 2 tane istasyona ihtiyacımız var. Bunların bir tanesi Sinancılar, diğeri ise Dereköy'e kurmayı hedefliyoruz. Büyükşehir ile görüşmelerimiz var bunu kısa sürede faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bu uygulama ile ilaçta yüzde 40 tasarruf yapılıyor" diye konuştu.

Panelin ardından Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı; Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu, Prof. Dr. Serdar Tezcan, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanvekili Banu Erdal ve Pof. Dr. Bülent Oray'a plaket takdim etti.