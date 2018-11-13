Kemalpaşa'da Kurslara Yoğun İlgi

Hafta sonu ve hafta içi akşam programlarıyla diksiyon, drama, bağlama, işaret dili, ney, resim, ebru, hat sanatı, kültür kursları, üniversite hazırlık, okul takviye ve fitnes gibi kurslar açan Kemalpaşa Belediyesi, eğitimin her alanına katkıda bulunmaya devam ediyor.Vatandaşlardan gelen kurs taleplerini değerlendiren Kemalpaşa Belediyesi, açılacak kurslarda, Kemalpaşalı vatandaşların isteklerini ve önceliğini her zaman göz önünde bulunduruyor.

Kültür, sanat, spor ve mesleki alanda kurs açtıklarını ve kurslarını tamamen ücretsiz olduğunu belirten,Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Türk milleti olarak tarih boyunca, bilimden sanata, medeniyet teşekkülünden devlet idaresine, ekonomiden siyasete kadar her alanda öncülük yaptık, her alanda ilkleri başardık ve her alanda katkılar sağladık. Bu doğrultuda astronomiden, fiziğe, kimyadan, tıpa, uzay bilimlerinden felsefeye, kültürden sanata kadar her alanda öncülük etmiş bir aslın, nesilleri olarak ilerleme göstermek için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kemalpaşa'da hem eğitime yüzde yüz destek veriyor, hem de imkanlarımız dahilinde vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için eğitim programları düzenliyoruz" dedi.

Toplumun kültür düzeyini yükseltmek, kişilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek,bilgi, beceri kazandırmak, kültürel değerleri korumak, yaşatmak, yaygınlaştırmak amacıyla bir çok olanda kurs açtıklarını ifade eden Başkan Uğurlu, "Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere Kemalpaşalıları ihmal etmemeye özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerine göre çalışma yaparak, kültürel ve sanatsal aktivitelere de önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.