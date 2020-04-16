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Kemalpaşa'da mevsimlik kiraz işçileri için çadır evler oluşturulacak

Türkiye'de erkenci kiraz üretiminin merkezi olarak gösterilen İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde üreticilerin koronavirüs salgınından korunması için çeşitli önlemler alınacak.

16.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:32
Kemalpaşa'da mevsimlik kiraz işçileri için çadır evler oluşturulacak
Türkiye'de erkenci kiraz üretiminin merkezi olarak gösterilen İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde üreticilerin koronavirüs salgınından korunması için çeşitli önlemler alınacak.
Kemalpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, kiraz hasadının sorunsuz geçmesi için ilçede bir kriz masası oluşturulduğu ve ilerleyen süreçte nasıl bir yol izleyeceğine dair planlama yapıldığı belirtildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların sağlığının ön planda tutularak, mevsimlik işçilerin barınması, ulaşımı, pazarlara giriş çıkışlar gibi konuların ele alındığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürütülecek çalışmalarda vatandaşın barınması için Kemalpaşa Belediyesine ait taşınmazların ve oluşturulacak çadır evlerin kullanılacağı ve bu alanlara periyodik şekilde dezenfeksiyon işlemi yapılacağı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, şunları kaydetti:
"Üreticimiz gönlünü ferah tutsun. Her türlü tedbiri alarak, birlikte mücadele vererek üreticimizin yüzünü güldüreceğiz. Bu dönem bizim için en önemli konu koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak olacaktır. Bu kapsamda Kemalpaşa'daki meslek okullarına ilk etapta 80 bin maske üretimi için siparişte bulunduk. Sezonun başlamasıyla birlikte üretici ve mevsimlik işçilerimize dağıtımını yapacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kemalpaşa, İzmir, Ekonomi
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