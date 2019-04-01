Kemalpaşa'da Seçimi Kaybeden Sp'li Özüdoğru: Ben Kazandım, Halkım Kaybetti

Kaynak: DHA

İZMİR'de, 10 yıl belediye başkanlığı yaptığı Kemalpaşa'ya 15 yıl aradan sonra yeniden talip olan; ancak yerel seçimi kaybeden SP'li Mehmet Ali Özüdoğru, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 8,96 oranında oy aldı. Özüdoğru, beklentisinin yüzde 70 oranında oy olduğunu belirterek, "Ben kazandım, halkım kaybetti" dedi.İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, CHP'nin belediye başkan adayı Rıdvan Karakayalı'ya yüzde 45,71, AK Parti'li Arif Uğurlu'ya yüzde 44,56, SP'li Mehmet Ali Özüdoğru'ya ise yüzde 8,96 oranında oy çıktı. İlçede 1994- 2004 yıllarında belediye başkanlığı görevini üstlenen Mehmet Ali Özüdoğru, beklediği oy oranının bu olmadığını söyledi. Özüdoğru, "Bu seçimler, gücü elinde bulunduranların halkı aldatarak kazandıkları bir seçim. Türkiye'de demokrasi diye bir şey yok. Demokraside partiler, Anayasa'nın olmazsa olmazlarından. Bu partiler seçime girerler, seçimde halkın seçtiği yönetir. Türkiye'deki seçimler hiç bir zaman adil olmadı. CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, HDP'ye 'Hazine yardımı' adı altında para veriliyor" diye konuştu.Kemalpaşa'da CHP ve AK Parti'nin seçimi kaybetmediğini belirten SP'li Özüdoğru, "Kemalpaşa'da seçimi mazlumlar, ezilenler, ağlayanlar, ağlatılanlar kaybetti. Türkiye'de halklı olan, güçlü olmuyor; güçlü olan, haklı oluyor. Benim yüzde 10'a yakın aldığım oy, hakkım olan oy değil. Benim halkımdan beklediğim oy yüzdesi, 60- 70 civarındaydı; ama saf insanlarımız aldatılıyor. Türkiye'de borç yapmayan tek belediye başkanıyım. Büyük dev eserleri başka belediyelere göre daha ucuz yapan belediye başkanıyım; ama insanlar buna bakmadı. Borç yapan belediye başkanlarına oy verdi. Gittiler, kendilerine eziyet eden, borç yükü ile omuzlarına kambur bindiren arkadaşlara oy attılar. Ben kazandım, halkım kaybetti. Zalimlerin en büyük destekçileri, ne yazık ki mazlumlardır. Mazlumlar, zalimlere zulmetme yetkisi vermese,böyle olmazdı" dedi.- İzmir