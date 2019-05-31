Kemalpaşa'da şehit aileleri ve gaziler gönül sofrasında buluştu

Kemalpaşa
Kaymakamlığı tarafından ilçede yaşayan şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.
Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi kampüsünde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Kaymakam Kemal Kızılkaya
, şehit aileleri ve gazilerin kendilerine milletin birer emaneti olduğunu, ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözülmesi konusunda hassas davrandıklarını dile getirdi.
Programda konuşan Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Tuncay Kılıç
da ev sahipliğinden dolayı Kemalpaşa Kaymakamlığına teşekkür etti.
Kaynak: AA
Kemalpaşa
, Güncel