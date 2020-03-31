Kemalpaşa'da sokak ve caddeler dezenfekte ediliyor

Kemalpaşa Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki cadde, sokak ve halkın yoğun kullandığı alanları solüsyonlu suyla yıkayarak dezenfekte ediyor. Rutin olarak yapılan kent temizliğinin yanı sıra dünya genelinde tehdit oluşturan Koronavirüs 'e karşı çalışmalarını yürüten ekipler, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini de dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor.

ZOR SÜRECİ BİRLİKTE DAYANIŞMA İLE GERİDE BIRAKACAĞIZ

Belediyenin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Malumunuz bugünlerde birçok ülke ve millet bir salgınla mücadele ediyor. Korona virüse karşı ülkemiz genelinde başlatılan tedbirleri kendi yerelimizde uygulamak üzere ilk günden itibaren çaba sarf ediyoruz. Cadde ve sokakların solüsyonlu suyla yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz. Şehir merkezi ve köylerde ekiplerimiz büyük bir caba sarf ederek kentin dezenfekte edilmesi için çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan ricam, mecbur kalmadıkları sürece evden çıkmamalı ve zor süreçte sabırlı olmalarıdır. He birlikte dayanışma ile zor günleri geride bırakacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler