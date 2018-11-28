Kemalpaşa'da Tarihinin En Büyük Yol Yapım Çalışması Gerçekleştiriliyor

Kemalpaşa Belediyesi tarafından başta ilçe merkezi olmak üzere eskiden köy ve belde olan yeni mahallelerde yapılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçede başlatılan çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirterek, mahallelerde renkli parke taşı çalışması başlattıklarını söyledi. Yolları daha modern bir hale getirmek için çalışma başlattıklarını dile getiren Uğurlu, başlattıkları çalışmaları ilçe geneline yaydıklarını vurguladı.

"Kemalpaşa tarihinin en büyük yol yapım çalışması"

Kemalpaşa tarihinin en büyük yol yapım çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirten başkan Uğurlu, "Başta İZSU tarafından yapılan çalışmalar olmak üzere alt yapı çalışmaları tamamlan ve çeşitli nedenlerde bozulan yollarımız dahil olmak üzere göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız yol çalışmaları ilçe tarihinin en büyük yol yapım çalışmasıdır. Kemalpaşa Belediyesi olarak yol medeniyettir şiarıyla ilk günden bugüne kadar 1 Milyon 230 bin metrekare yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Bunları yaparken de hiçbir zaman siyaset yapmadık. Kurum ve kuruluşları bahane ederek hizmetten kaçınmadık. Biz Kemalpaşa'ya hizmet için çıktığımız yola koltuk sevdasıyla değil hizmet sevdasıyla çıktık. Yaptığımız diğer bütün çalışmalarımız Kemalpaşa'mıza nasıl değer kattıysa, yol yapım çalışmalarımızla da adeta ilçemizi nakış nakış işledik" ifadelerini kullandı.

"El değmedik yer bırakmayacağız"

Bazı mahallelerde çalışmaların başladığını anlatan Başkan Uğurlu şunları söyledi:

"Kemalpaşa Belediyesi olarak yaptığımız birçok marka ve vizyon projelerimizin yanı sıra ilçe merkezi başta olmak üzere eski belde ve köylerimiz olan yeni mahallelerimizde dahil bütün Kemalpaşa'da renkli parke taşı döşeme çalışması yapıyoruz. Şuanda ilçe merkezi başta olmak üzere birçok mahallemizde çalışmalar devam ediyor.Vatandaşlarımız yolların modern bir görünüme kavuşmasından oldukça memnun. Kemalpaşa Belediyesi olarak ilçemizde el değmedik bir yer bırakmayacağız inşallah."

Uğurlu, çalışmalara öncelikli bölgelerden başladıklarını ve önemlilik arz eden birçok bölgeyi tamamladıklarını kaydederek çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.