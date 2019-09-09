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Kemalpaşa'da yeni eğitim öğretim yılı açılışı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı ve İlköğretim Haftası 80. Yıl Sütçüler İlköğretim Okulu'nun ev sahipliğinde etkinliklerle kutlandı.

09.09.2019 13:32 Kemalpaşa'da yeni eğitim öğretim yılı açılışı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı ve İlköğretim Haftası 80. Yıl Sütçüler İlköğretim Okulu'nun ev sahipliğinde etkinliklerle kutlandı.
Yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar ile öğrenci velileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kaymakam Kızılkaya, yeni eğitim öğretim yılının başarılar getirmesini diledi.
Öğrenciler tarafından hazırlanan halkoyunu gösterileri misafirlerin beğenisini topladı. Okul bahçesindeki gösterilerden sonra protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Her sınıfa öğrenciler tarafından dikilmek üzere zeytin fidanları hediye edildi.

Kemalpaşa, Sütçüler, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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