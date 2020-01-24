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Kemalpaşa'da zincirleme kaza: 14 yaralı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 2 TIR ile servis midibüsünün karıştığı zincirleme kazada, 14 kişi yaralandı.

24.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:40Kemalpaşa'da zincirleme kaza: 14 yaralı

İZMİR'in ilçesinde, 2 TIR ile servis midibüsünün karıştığı zincirleme kazada, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Ankara Asfaltı Turgutlu- yolu Armutlu Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Turgutlu yönüne giden tavuk kesimhanesine işçi taşıyan Serkan Dinçtürk'ün kullandığı 45 J 6319 plakalı servis midibüsü, Fayık Kaya yönetimindeki 35 PPJ 57 plakalı TIR ve Burhan Ahmet Koyuncu'nun kullandığı 09 FV 207 plakalı TIR ile çarpıştı. Zincirleme kazada 3 sürücü ile midibüsteki yolculardan Şaban Göz (36), Veysel Çetinkaya (49), Nevzat Karsavuran (48), Mesude Şat (52), Erol Gültekin (48), Seher Kahraman (30), Ahmet Tanrıkulu (64), Mevlüt Akalın (40), Ahmet Göz'ün (18) ve 2 işçi daha yaralandı. Durumu ağır olan 2 yaralının isimleri henüz tespit edilemedi. Yaralılar Manisa'nın Turgutlu ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.



Kemalpaşa, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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