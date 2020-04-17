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Kemalpaşa'nın meşhur kirazına sayılı günler kaldı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kiraz üreticilerinin hasadı sorunsuz gerçekleştirmesi için gerekli tedbirleri aldı.

17.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:43
Kemalpaşa'nın meşhur kirazına sayılı günler kaldı
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kiraz üreticilerinin hasadı sorunsuz gerçekleştirmesi için gerekli tedbirleri aldı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, 82 bin dönüm alanda kiraz hasadı gerçekleştirileceğini, verim ve kalitenin güzel olacağını söyledi.

İzmir Kemalpaşa'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile sağlıklı bir hasat mevsimi gerçekleşmesini sağlamak üzere İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, ilçe müdürü Ali Bal ve ekiplerle birlikte kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunarak alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında vatandaşlara "Evde kal" çağrısı da yapan Özen, "Devletimiz sadece tarım ve hayvancılık gibi sektörlerde değil bütün sektörlerde üst düzey tedbir aldı. Biz de çiftçilerimizin böyle bir dönemde sağlıklı bir şekilde hasat gerçekleştirmesi için bütün tedbirlerimizi aldık. İlk hasadımıza 28 Nisan'da başlayacağız ve haziran aylarının ortalarına kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

82 bin dönüm alanda kiraz hasadı

Korona virüsten dolayı iki şekilde hazırlık yaptıklarını ifade eden Özen, "Önceliğimizi mevsimlik işçilerin sağlığına veriyoruz. Barınmalarından tutun da içtikleri suya ve kaldıkları yerlere kadar her şeyin kontrolünü sağlayacağız. 82 bin dönüm alanda kiraz hasadı gerçekleştirilecek. Kemalpaşa gündelik ve mevsimsel tarım işçilerinin istihdam edildiği bir bölge. Komşu illerden günlük 3-4 bin gelecek. Her şey düşünüldü ve tedbirler alındı" ifadelerini kullandı.

"Verim ve kalite güzel olacak"

Kiraz hasadı sezonuna hazır olduklarını sözlerine ekleyen Özen, "Üretimin devam etmesi gerekiyor. Mevsimlik işçilerin durumu, taşıma kapasiteleri, izolasyonları gibi 23 maddelik bir karar aldık. Kontrol ve denetimler düzenli olarak yapılacak. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmaları için biz üretim yapacağız. Üretim yaparken de gerek çalışan işçilerin, gerekse üreticilerimizin yanında olup süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamak için gerekli bütün tedbirleri aldık. Alınan kararları da uygulayacağız. Kemalpaşa merkez konumda, ihracat oranı yüksek bir ilçemiz. İhracat yapan firmalar ile görüşmelerimizi sağladık. Hiçbir olumsuz durum beklemiyoruz. Verim ve kalite güzel olacak. Hem üreticilerimiz, hem işçilerimiz hem de ihracat yapan firmalarımızla birlikte süreci koordineli bir şekilde tamamlayacağız" diyerek açıklamasına son verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kemalpaşa, İzmir, Kiraz, Güncel
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