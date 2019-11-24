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Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Paltformundan emekli öğretmenlere ziyaret

Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Platformu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

24.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:02Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Paltformundan emekli öğretmenlere ziyaret
Sivil İnisiyatif Platformu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.
Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Platformu Başkanı Sedat Sonbay ile yönetim kurulu üyeleri Zeki Ustabaş, Musa Akdemir, Manolya Özgümüş, Uğur Lokumcu, Rıdvan Kibar, emekli öğretmenler Hamdi Balta, Aydin Karaibrahimoğlu, Reyhan Mertoğlu ile Fatma Yıldırım'ı evlerinde ziyaret etti.
Sonbay, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ettiği öğretmenlere eğitime katkılarından dolayı teşekkür etti.
94 yaşındaki emekli öğretmen Hamdi Balta, ziyaretten büyük onur duyduğunu belirterek, öğretmenlere, çocukları çok sevmelerini ve onlara vatan, millet, bayrak sevgisini her zaman aşılamalarını tavsiye etti.
Sonbay ise eğitimin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Öğretmenlerimize çok şey borçluyuz, onlar için ne yapsak azdır. Bizim için çok kıymetliler. Değerleri asla ölçülmez. Ebediyete intikal etmiş kıymetli öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Görevlerinin başlarında olan değerleri öğretmelerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Geleceğimizin teminatları çocuklarımızı devletine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı, faydalı bireyler olarak yetiştirmelerini temenni ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz."
Emekli öğretmenler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, unutulmadıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kemalpaşa, Güncel

Kaynak: AA

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