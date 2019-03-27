Kemalpaşa Yeni Döneme Yeni Hedeflerle Giriyor

Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu, yoğun seçim çalışmaları programına hız kesmeden devam ediyor. Miting programı, mahalle ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, kahvehane toplantıları, ev ziyaretleri gibi birçok ortamda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Uğurlu, hem 5 yıllık dönemde ilçeye kazandırdığı eserleri anlatıyor, hem de yeni dönemde yapacağı projeleri paylaşıyor. 31 Martta gerçekleştirilecek olan seçimlerin sadece yerel seçimlerden ibaret olmadığını da vurgulayan Uğurlu, "Bu aziz millete ve vatana karşı oynanmak istenen oyunlara yine bu aziz millet gerekli cevabı verecektir. Biz milletimize güveniyoruz" şeklinde konuşarak seçimlerin önemini de anlatıyor.

"Sizlerin hizmetkarı olmayı büyük bir onur ve gurur sayıyoruz"

Sarılar Mahallesi'nde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Uğurlu, 5 yıl boyunca gece gündüz demeden millete hizmet için durmadan, yorulmadan çalıştıklarını vurguladı. Kemalpaşa'da Sarılar'dan Beşpınar'a, Kızılüzüm'den Damlacık'a kadar bütün mahallelere hizmet ettiklerini dile getiren Uğurlu, "Şimdi yaptığımız hizmetleri sizler biliyorsunuz. Hiç kimseyi geri çevirmedik. Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın bütün isteklerine elimizden geldiği kadarıyla olumlu yanıt verdik. Yeni dönemde de Kemalpaşa'da gönül belediyeciliği ile hizmet belediyeciliği anlayışını inşallah sizlerin de destek ve duaları ile sürdüreceğiz. Bizim derdimiz seçilip Belediye Başkanı olmak değil. Bizim tek derdimiz var millete hizmet etmek. Sizler 31 Mart günü kime oy vereceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Biz sizlere güveniyoruz. Hamdolsun bizim karnemiz pekilerle dolu. Karnemizde hiç kırık notumuz yok. Bugün sizlerin karşısında kibirlenmeden, sizlere hizmetkar olmayı büyük bir gurur ve onurla anlatıyoruz. İnşallah hep birlikte yeni hedeflere doğru da yine sizlerle birlikte ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mesele Arif Uğurlu meselesi değil mesele memleket meselesi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin İzmir'in bir ilçesi olan Kemalpaşa'da Arif Uğurlu'nun belediye başkanlığına ihtiyaç duymadığını belirterek meselenin önemine değinen Başkan Uğurlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İki büyük lider kalkacak Türkiye'de belediyeleri kazanmak için ittifak yapacak. Bütün şer odakları da bu ittifakın karşısında durmak için bir araya gelecek. Şöyle bir düşünmemiz gerekiyor. Kim kiminle bir arada diye... Mesele Kemalpaşa'da Arif Uğurlu'nun belediye başkanı olması değil. Mesele bu aziz millet ile bu aziz vatandır. Milletimizin ve vatanımızın üzerinde çok büyük bir oyun oynanmak isteniyor. Bunu da yerel seçimlerde başarılı olursak yapabileceklerini düşünüyorlar. Allah7a hamdolsun bizim milletimize olan güvenimiz ve inancımız tam. Bu necip millet onlara gereken cevabı 31 Martta verecektir."

Uğurlu yaptığı konuşmanın ardından vatandaşları dinleyip sohbet etti.

Kaynak: Bültenler