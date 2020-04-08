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Keman virtüözünden balkonda resital

Keman virtüözünden balkonda resital Evde kal çağrısına uyan Bursalı keman virtüözü balkondan komşularına konser verdi Bursa'da evde kal çağrısına uyan bir keman virtüözü evinin balkonundan komşularına mini konser verdi.

08.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:16
Keman virtüözünden balkonda resital
Evde kal çağrısına uyan Bursalı keman virtüözü balkondan komşularına konser verdi
BURSA - Bursa'da evde kal çağrısına uyan bir keman virtüözü evinin balkonundan komşularına mini konser verdi. Sitenin camlarına ve balkonlarına çıkarak keman virtüözüne eşlik eden mini konsere büyük ilgi gösterdi.
Tüm dünyada ve Türkiye 'de korona virüs (Covid 19)'a karşı amansız bir mücadele yürütülürken sosyal medyada paylaşılan renkli görüntüle de hem sağlık çalışanlarına hemde evlerinde kalıp salgının geçmesini bekleyen milyonlarca insana moral olmaya devam ediyor.
Özellikle iyileşen korona virüs hastalarını alkışlayarak uğurlayan sağlık çalışanları bu anları kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaşmış bu görüntüler evlerinde endişeli şekilde bekleyişlerini devam ettiren milyonlarca kişiye moral olmuştu. Bu görüntülere cevap gecikmedi bu seferde evlerinden çıkmayan binlerce kişi sağlık çalışanlarına moral olması için evlerinde ve balkonlarında çeşitli etkinliklere imza atıp çektikleri görüntüleri paylaşmaya başladı. Geçtiğimiz gün Bursa'da bir hastanenin karşısında bulunan sitenin balkonuna çıkan müzisyenler oyun havası çalmış vatandaşlarda evlerinin balkonlarında göbek atarak eşlik etmişti.
Benzer bir görüntüde Nilüfer ilçesinde yaşandı. Dün gece Sağlık Bakanlığı tarafından en son Covid 19 verilerinin açıklandığı sırada komşularına moral vermek isteyen bir keman virtüözü evinin balkonuna çıkıp keman çalmaya başladı. Ne olduğunu anlamak için balkonlarına çıkan sitenin diğer sakinleri mini konseri ilgiyle izleyip dinlediler. Konser bitimi moral bulan vatandaşlar alkış yağmuruna tuttu. Keman virtüözünden balkonda resital

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bursa, Genel

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Keman virtüözünden balkonda resital
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