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Kemaradan belirlenen telefon hırsızlığı şüphelisi yakalandı

HATAY'da kapısı açık unutulan minibüsten cep telefonu çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen S.T., yakalandı.

02.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:55
Kemaradan belirlenen telefon hırsızlığı şüphelisi yakalandı

HATAY'da kapısı açık unutulan minibüsten cep telefonu çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen S.T., yakalandı.

Antakya ilçesi Gazi Mahallesi 12 Sokak'ta yaşanan olayda, A.Y., minibüsüyle dedesini ziyarete geldi. Ancak minibüsün kapısını açık unuttu. Sokaktan geçen S.T. de minibüsün kapısını açıp içindeki cep telefonunu çaldı. S.T., koşarak kaçtı. Minibüsüne dönen A.Y telefonunun çalındığını görünce polisi aradı.

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin 17 ayrı suçtan dosyası bulunan S.T. olduğunu belirledi. Polis, S.T'yi Saraykent Mahallesi 340 Sokak'ta yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçu kabul eden S.T. cep telefonu ile şarj aletini teslim etti. S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: Antakya, Güncel
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