Kemba Walker'ın 60 Sayısı Galibiyete Yetmedi

76ers'ta maçın kahramanı Butler 15 sayı, Joel Embiid 33 sayı, 11 ribaunt ve Ben Simmons 23 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle oynadı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 3 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

Hornets'in all-star oyun kurucusu Kemba Walker, 60 sayıyla hem kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı hem de kulüp rekorunu kırdı. Walker ayrıca 7 ribaunt aldı, 4 de top çaldı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 25 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Gary Harris'in 24 sayı, 5 ribaunt ve Juancho Hernangomez'in 20 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 119-122 (uzatmada)

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 125-115