Kemba Walker'ın 60 Sayısı Galibiyete Yetmedi

NBA'e 10 maçla devam edildi. Charlotte Hornets
'in Philadelphia
76ers'ı ağırladığı karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. 76ers, 110-110'luk skorla uzatmaya giden mücadeleyi, Jimmy Butler
'ın son saniyedeki 3 sayılık basketiyle 122-119 kazandı.
76ers'ta maçın kahramanı Butler 15 sayı, Joel Embiid 33 sayı, 11 ribaunt ve Ben Simmons 23 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle oynadı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz
ise 3 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.
Hornets'in all-star oyun kurucusu Kemba Walker, 60 sayıyla hem kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı hem de kulüp rekorunu kırdı. Walker ayrıca 7 ribaunt aldı, 4 de top çaldı.
New Orleans
Pelicans, all-star forveti Anthony Davis'in 40 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ürettiği karşılaşmada, konuk ettiği Denver Nuggets
'ı 125-115 yendi.
Nuggets'ta Nikola Jokic'in 25 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Gary Harris'in 24 sayı, 5 ribaunt ve Juancho Hernangomez'in 20 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 119-122 (uzatmada)
New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 125-115
Dallas
Philadelphia,Charlotte Hornets
Mavericks-Golden State Warriors: 112-109
18 Kasım 2018 Pazar 13:50