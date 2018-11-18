18 Kasım 2018, 13:50
»»

Kemba Walker'ın 60 Sayısı Galibiyete Yetmedi

Kemba Walker

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'a 122-119 yenilen Charlotte Hornets'ın all-star oyun kurucusu Kemba Walker'ın 60 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Charlotte Hornets'in Philadelphia 76ers'ı  ağırladığı karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. 76ers, 110-110'luk skorla  uzatmaya giden mücadeleyi, Jimmy Butler'ın son saniyedeki 3 sayılık basketiyle 122-119 kazandı.
76ers'ta maçın kahramanı Butler 15 sayı, Joel Embiid 33 sayı, 11  ribaunt ve Ben Simmons 23 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle oynadı. Milli basketbolcu  Furkan Korkmaz ise 3 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.
Hornets'in all-star oyun kurucusu Kemba Walker, 60 sayıyla hem  kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı hem de kulüp rekorunu kırdı. Walker ayrıca 7  ribaunt aldı, 4 de top çaldı.
Anthony Davis'ten 40 sayı
New Orleans Pelicans, all-star forveti Anthony Davis'in 40 sayı, 8  ribaunt, 8 asist ürettiği karşılaşmada, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 125-115  yendi.
Pelicans'ta Julius Randle 21 sayı, 10 ribaunt, Nikola Mirotic de 20  sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
Nuggets'ta Nikola Jokic'in 25 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Gary  Harris'in 24 sayı, 5 ribaunt ve Juancho Hernangomez'in 20 sayı, 11 ribauntluk  performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 119-122 (uzatmada)
Indiana Pacers- Atlanta Hawks: 97-89
New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 125-115
Orlando Magic- Los Angeles Lakers: 130-117
Boston Celtics- Utah Jazz: 86-98
Chicago Bulls- Toronto Raptors: 83-122
Houston Rockets- Sacramento Kings: 132-112
Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 112-109
Philadelphia,Charlotte Hornets

YORUMLAR