Haberler » Güncel » Kemençeli aday tanıtımı - Haber

Kemençeli aday tanıtımı

Mudanya Karadenizliler Derneği Başkanı Engin Tokgöz, Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun (BTDF) 22 Aralık'ta gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulunda genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

20.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:00 Kemençeli aday tanıtımı
Karadenizliler Derneği Başkanı Engin Tokgöz, Dernekleri Federasyonu'nun (BTDF) 22 Aralık'ta gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulunda genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Mudanya İstasyonu Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği yemekli toplantıda federasyon genel başkanlığı için adaylığını açıklayan Engin Tokgöz'e, Bursa ve ilçelerindeki Trabzon derneklerinin yöneticileri de destek verdi. BTDF Genel Başkanı Nuri Uğurlu ile Mudanya Esnaf Teşkilatları Başkanı Emir Ali Usta'nın da hazır bulunduğu yemekli toplantıda, kemençeler eşliğinde masaları gezerek davetlilere 'hoşgeldiniz' diyen sanatçılar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon teptiler.

Engin Tokgöz, bugüne kadar kariyeri dahilinde elindeki imkanları en üst seviyede tutarak çeşitli görevlere talip olduğunu söyledi. Bir dönem federasyonda başkan yardımcılığı görevinde de bulunduğunu hatırlatan Tokgöz, başkanlık görevine gelmesi halinde hedeflerini de dernek başkanlarıyla paylaştı.Trabzon ve Karadeniz dayanışmasının her alanda önemli olduğunu belirten Tokgöz, iş başına gelmeleri halinde tüm derneklere eşit mesafede davranacaklarını, iletişim kanallarını teknolojiyle bütünleştirerek daha faal kullanacaklarını, sosyal dayanışmayı artıran ziyaret ve faaliyetlerle üyelerle daima bir arada olacaklarını söyledi. - BURSA

Engin Tokgöz, Mudanya, Trabzon, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48   Elazığ'da ADEM toplantısı - Haber
12:48   Ankara'da iş makinesi çalma girişiminde bulunan 5 şüpheli yakalandı - Haber
12:47   Suç makinesi, Bursa'da uyuşturucu ve 4 silahla yakalandı - Haber
12:47   İstanbul cevat olçok: yeni partinin ismi ve logosu siyasi partiyi yansıtmıyor - Haber
12:47   Japonya'da ırex 2019 fuarında robotlar hünerlerini sergiledi - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
10:25   Son dakika: Terkos Gölü'nde kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Haber
20.12.2019 12:48:52