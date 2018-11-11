Kemençesiyle Bilecik'teki Karadenizlileri Coşturdu

Bilecik
'te faaliyet gösteren bir restoranda kemençe çalan 16 yaşındaki genç kızın görüntülerini sosyal medyadan gören Karadenizliler, Antalya- İstanbul
karayolu güzergahında bulunan mekana adeta akın etti. Burada yöresel lezzetlerin tadına varan Karadenizliler, kemençe eşliğinde yemek yedi, personelle horon tepti.
İstanbul'un Bahçelievler
semtinde ikamet eden 16 yaşındaki Gamze Nur
Karabulut, akraba ziyareti için Bilecik'e geldi. Dönüşte ailesiyle Vezirhan
beldesinde Karadeniz yemekleri yapılan restorana uğrayan Karabulut, iş yeri sahibi Yüksel Yıldırım
'ın da isteği üzerine müşterilere kemençe çaldı.
Sesinin güzelliği ile dikkati çeken Karabulut, vatandaşlardan tam not alınca şarkı söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyaya koydu. Görüntüler bir anda 90 binin üzerinde beğeni alınca işletmeci Yıldırım, genç kızı ailesiyle yeniden iş yerine davet etti. Burada sahne alan Karabulut, kemençesiyle müşterileri coşturdu. Bazı müşteriler tempoya dayanamayarak restoranda halay çekti.
Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıldır kemençe eğitimi aldığını söyledi.
Video paylaşımının beklediğinden çok ilgi gördüğünü anlatan Karabulut, "Karadeniz müziği denilince başka bir şey oluyor. Bunu sözlerle anlatamam, beni anlayanlar o yöreden kişilerdir. Aileden alışılmış bir şey bu. Daha işin başındayım. İlerlemek ve Karadeniz müziğini herkese dinletmek istiyorum." diye konuştu.
"Tüm personel horon tepmeyi bilir"
İşletmeci Trabzon
'un Yomra
ilçesi doğumlu Yüksel Yıldırım ise, Bilecik'e 2003 senesinde işçi olarak geldiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Üç sene sonra çalıştığım iş yerini devraldım. Bilecik'e de alıştık, 15 senedir hizmet veriyoruz. Antalya- Sakarya
karayolu Vezirhan mevkisinde bulunuyoruz. Özellikle Antalya'dan İstanbul'a gelenler için uğrak yer durumdayız. Burada aile ortamındayız, gelen isterse kemençesini çalıyor. Mıhlama, kuru fasulye, köftemiz, dillere destan pidemiz vardır. Mutfağımız herkese açık. 15 dakika içinde kemençe hazırlığı yapılır. Tüm personel horon tepmeyi bilir. Karadeniz'in her dokusu yaşanıyor bu mekanda." Genç
kızı dinlemeye gelenler arasında bulunan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş da, Yüksel ustanın uzun zamandır dostu olduğunu ve burada hizmet verdiğini belirterek, "Tam anlamıyla Karadeniz havası burada hissediliyor. Yöresel yemekleri harika. Karadenizli hemşehrilerimizin toplanma mekanı oldu restoran." ifadelerini kullandı.
Karadenizliler Dernek Başkanı Server Yazıcı, Bilecik'te 2 bine yakın Karadenizli yaşadığını vurgulayarak, "Bilecik'te iki mekanımız var. Biri derneğimiz diğeri ise bu restoran. Başka yer bilmeyiz. Biz Karadenizliler kemençe sesi duyunca mutlu oluruz. Karadenizliler kültürlerini nereye giderlerse götürüyorlar, çevre uyum sağlıyorlar. Olmazsa olmazları kendi kültürlerini mutlaka beraberlerinde getirmeleridir." diye konuştu.
11 Kasım 2018 Pazar 13:55